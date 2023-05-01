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Посол Німеччини про відновлення України: потрібно понад 400 млрд доларів у найближчому десятилітті

Фото: посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна спільно з Європейським союзом і Світовим банком порахувала, що на відновлення України знадобиться понад 400 млрд доларів у найближчі десятиліття.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського безпекового форуму.

Вона зазначила, що відновлення України вже почалося і воно потребуватиме значних коштів у рамках міжнародної підтримки.

"Український уряд спільно з ЄС та Світовим Банком підрахував, що фінансові потреби на реконструкцію втраченого та пошкодженого наразі майна сягнуть понад 400 млрд доларів у найближче десятиліття", - заявила посол.

Вона додала, що для збереження довіри парламентаріїв країн, які виділяють ці кошти, Україні доведеться стати взірцем із запобігання та протидії корупції, верховенства права та належного управління.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд поновив прогноз економіки України на 2023-2027 роки. За оцінками МВФ, 2022 року валовий внутрішній продукт України скоротився на 30,3%. На 2023 прогнозується від падіння на 3,0% до зростання на 1,0%.

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