Посол назвал количество работающих в Польше украинцев

Посол Украины в Польше Андрей Дещица оценивает количество работающих в этой стране украинцев в 1,5 млн. Около 50 тыс. украинских студентов учатся в вузах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое Дещица на всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы".

"Сейчас речь идет приблизительно о приблизительно 1,5 млн украинцев, которые работают в Польше", - сказал он.

По его словам, сейчас наблюдается рост количества трудовых мигрантов. "Если говорить в сравнении с 2014 годом, то это приблизительно в 2-3 раза", - добавил он.

По его словам, 600 тыс. украинцев официально платят налоги в Фонд социального страхования, а остальные работают на трудовых договорах легально, но налоги не платят.

Посол также сообщил, что в 2014 году в Польше было 680 фирм, где собственниками были украинцы, а в 2021 году в Польше существует 16 тыс. предприятий, где собственниками или совладельцами являются украинцы.