Посол Китаю розкритикував рішення Австралії обмежити DeepSeek

Посол Китаю в Австралії Сяо Цяня виступив із критикою на адресу Канберри. Він попередив, що рішення заборонити додаток штучного інтелекту DeepSeek на державних пристроях ризикує ще більше політизувати торговельні та технологічні зв'язки між двома країнами, які лише нещодавно стабілізували двосторонні відносини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Коментарі посла прозвучали в той час, як китайська військово-морська оперативна група продовжувала обходити територіальні води Австралії, плануючи обійти державу-острів. Раніше, 10 днів тому, військові кораблі КНР провели навчання з бойовими стрільбами в Таманському морі між Австралією і Новою Зеландією.

Уже сьогодні, в понеділок, Сяо заявив у своїй статті для The Australian, що розроблена Китаєм програма штучного інтелекту "принесе світові величезну користь у різних аспектах". Він закликав Австралію до співпраці з Пекіном, щоб спільно розробляти нові технології.

"Ухвалення обмежувальних заходів проти (DeepSeek - ред.) під приводом "ризиків безпеки" є спробою розширити концепцію національної безпеки і політизувати питання торгівлі та технологій", - заявив посол у своїй статті.

Bloomberg нагадало, що на початку лютого лівоцентристський лейбористський уряд Австралії став одним із перших у світі, який заборонив DeepSeek на офіційних (державних) пристроях. Рішення було обґрунтувало міркуваннями національної безпеки.

Це був один із низки кроків за останній місяць, які загрожували зіпсувати відносини між Австралією та її найбільшим торговельним партнером. Зокрема, Канберра і Пекін доклали серйозних зусиль для відновлення своїх відносин за три роки з моменту обрання Лейбористської партії - у травні 2022 року.



Водночас несподіване рішення китайської військово-морської оперативної групи провести навчання з бойовими стрільбами біля густонаселеного східного узбережжя Австралії, починаючи з 21 лютого, викликало загальнонаціональні дебати про те, чи достатньо зробила Канберра для підвищення своєї військової готовності. Австралія дізналася про навчання тільки тоді, коли її попередили комерційні пілоти, яким довелося покинути цей район.

Після того, що сталося, прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе розкритикував відсутність повідомлення з боку Пекіна, а "тіньовий" міністр оборони Ендрю Гасті охарактеризував навчання як відкритий сигнал військової потужності з боку китайського уряду, і що це нагадування австралійцям, що "ми не можемо нічого сприймати як належне".

За даними Міністерства оборони, у понеділок вранці кораблі перебували за 565 кілометрів на південний схід від столиці штату Західна Австралія міста Перт.

Вперше помічена біля північних підступів до Австралії в середині лютого, оперативна група з трьох кораблів, пройшла вже майже дві третини шляху навколо держави.