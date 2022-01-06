Посол Казахстана о ситуации в стране: власти вернут контроль в течение 2-3 дней

Власти Казахстана вернут полный контроль над ситуацией в стране в течение 2-3 дней. А страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности направят не менее 3 000 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Казахстана Дархана Калетаева в эфире "Украина 24" .

"В стране объявлена чрезвычайная ситуация. В городе Алматы проводится зачистка экстремистов. К сожалению, очень тяжело видеть такие кадры из родного города. Но я думаю, что в течение двух, максимум трех дней вся ситуация будет полностью под контролем во всех регионах", - отметил посол.

Он также уточнил, что пока нет точной информации о количестве погибших участников акций. По его словам, страны-участницы ОДКБ направят до 3 000 военных.