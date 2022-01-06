ru ua
Чт, 06 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Посол Казахстана о ситуации в стране: власти вернут контроль в течение 2-3 дней

Новина українською →
Четверг 06 января 2022 15:01
Посол Казахстана о ситуации в стране: власти вернут контроль в течение 2-3 дней Фото: посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев (facebook.com/KazEmbassyUkr)
Автор: Юлия Бойко

Власти Казахстана вернут полный контроль над ситуацией в стране в течение 2-3 дней. А страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности направят не менее 3 000 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Казахстана Дархана Калетаева в эфире "Украина 24".

"В стране объявлена чрезвычайная ситуация. В городе Алматы проводится зачистка экстремистов. К сожалению, очень тяжело видеть такие кадры из родного города. Но я думаю, что в течение двух, максимум трех дней вся ситуация будет полностью под контролем во всех регионах", - отметил посол.

Он также уточнил, что пока нет точной информации о количестве погибших участников акций. По его словам, страны-участницы ОДКБ направят до 3 000 военных.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Казахстане продолжается операция силовиков по разгону протестов и пресечению беспорядков.

Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина "Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане".

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан
NEWS
Какие тарифы изменятся в январе: сколько будем платить за газ, свет, тепло и воду
Какие тарифы изменятся в январе: сколько будем платить за газ, свет, тепло и воду
DAILY
Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане