Посол Ізраїлю Міхаель Бродський: Зараз у нас продовження війни за незалежність

Атака терористів із ХАМАС проти Ізраїлю, розпочата 7 жовтня, за масштабами стала безпрецедентною за останні десятиліття. На даний момент майже всі бойовики, які проникли на територію Ізраїлю, вже нейтралізовані.

Але, очевидно, масштаб бойових дій поки що лише наростатиме. В рамках операції "Залізні мечі" ізраїльська армія інтенсивно б'є з повітря по об'єктах терористів у Секторі Газа, на слуху початок і наземної кампанії. Крім того, не можна виключати і відкриття другого фронту вже на півночі Ізраїлю – якщо угруповання "Хезболла", що базується в прикордонних районах Лівану, вирішить перейти до наступальних дій.

У розмові з РБК-Україна посол Ізраїлю в Києві Міхаель Бродський визнає, що поточні події вже завдали ізраїльтянам травми, порівняної з війною Судного дня, останньою великою арабо-ізраїльською війною, що трапилася рівно півстоліття тому, у жовтні 1973 року. І каже, що головне зараз – ліквідувати безпосередню загрозу Ізраїлю та зруйнувати інфраструктуру терористів у Секторі Газа. "Поки не ліквідовано безпосередню загрозу життю ізраїльтян, усі без винятку підтримуватимуть дії армії та інших структур, пов'язаних з безпекою", – каже Бродський.

– Яка поточна ситуація та які настрої в Ізраїлі зараз?

– Ізраїль пережив безпрецедентний напад на свою територію. Сьогодні відомо про понад 700 загиблих, кілька тисяч поранених. Жахливі кадри та відео показують, що ми маємо справу з терористами, які втратили будь-яку людську подобу, які не мають жодних моральних обмежень. І Ізраїль повинен брати це до уваги, проводячи військову операцію.

Те, що відбувається зараз: практично всі терористи, які проникли на територію Ізраїлю, знищені і зараз починається наступний етап операції, яка була оголошена, щодо знищення інфраструктури терору в Секторі Газа. Наразі відбуваються повітряні атаки на інфраструктуру терору в Секторі Газа, але згодом не можна виключити і наземну операцію.

– Один із можливих варіантів – Сектор Газа в якійсь перспективі буде взятий під контроль ізраїльською армією?

– Я не можу цього виключати. Я не знаю, який спосіб дій буде обраний командуванням ізраїльської армії, але виключати цього не можна.

– Ізраїль уже відійшов від початкового шоку та перехоплює ініціативу?

– З приводу ініціативи ви маєте рацію, але з приводу шоку – звичайно, Ізраїль досі шокований, бо втратити таку величезну кількість військових та цивільних людей для такої невеликої країни – це колосальний шок та колосальна трагедія. Думаю, ще довго Ізраїлю доведеться зализувати рани. І ще важливо, що в руках ХАМАС знаходяться, швидше за все, більше сотні заручників, це суттєво ускладнює ситуацію. Особливо з огляду на те, як чутливо ставляться до цього питання в Ізраїлі, а серед заручників є і жінки, і діти. Це колосальна травма для Ізраїлю, яку можна порівняти з травмою війни Судного дня.

Інше порівняння, яке я бачив часто і яке, напевно, має право на існування – порівняння з 11 вересня, коли було здійснено жахливий теракт проти США, щось таке відчувають в Ізраїлі.

– Тобто це "ізраїльське 11 вересня"?

– Можна сказати і так.

– Очевидно, що мали місце якісь помилки, прорахунки, недбалість з боку ізраїльської розвідки та військових. "Розбір польотів" та ухвалення відповідних кадрових рішень поки що відкладено?

– Думаю, що всі висновки будуть зроблені пізніше. Обговорення в Ізраїлі йде, громадськість ставить питання, це нормально, але всі висновки про те, як це сталося, що саме сталося, буде зроблено пізніше. Сьогодні всі сили спрямовані на те, щоб захистити ізраїльтян та знищити інфраструктуру терору в Секторі Газа, всі думки ізраїльтян лише про це. Звичайно, потім буде розслідування того, що сталося, буде розбір польотів, я впевнений, що буде зроблено висновки.

– В Ізраїлі останнім часом була складна внутрішньополітична обстановка, протистояння – але останніми днями є заклики від лідерів різних партій до формування уряду національної єдності у зв'язку із ситуацією. Навіщо він потрібен і чи буде сформований?

– Для Ізраїлю це звичайна ситуація: суспільство та політики завжди об'єднуються у такі хвилини, хвилини загрози, хвилини війни, і опозиція підтримує уряд у захисті держави. Я не знаю, чи буде в результаті створено уряд національної єдності, але я можу точно сказати, що поки тривають військові дії, поки не ліквідовано безпосередню загрозу життю ізраїльтян, всі без винятку підтримуватимуть дії армії та інших структур, пов'язаних з безпекою.

– Як в Ізраїлі оцінюють міжнародну підтримку після початку цих подій? Чи помітили в Ізраїлі зокрема те, що на всіх рівнях українці одразу виступили на їхню підтримку?

– Більшість країн світу підтримали Ізраїль, право Ізраїлю на захист своєї території, населення, на самооборону. І я радий, що Україна серед цих країн. Ми відчуваємо підтримку на всіх рівнях з боку України, вдячні за цю підтримку, цінуємо прояв цієї солідарності з Ізраїлем і з боку влади, включаючи президента, який розмовляв з нашим прем'єр-міністром, і уряду, і парламенту, і мерів багатьох міст, і простих українців, які підтримують Ізраїль

Вчора у Києві та інших містах були зображення прапорів Ізраїлю на електронних табло. Для нас це дуже важливо, в Ізраїлі про це знають, ми розуміємо, що Україна відчуває спільність долі з Ізраїлем, так само як ізраїльтяни відчували та підтримували Україну, коли тут почалася війна понад півтора року тому.

– Ваш колега, посол Німеччини в Україні Мартін Єгер написав у Твіттері: "Це та сама війна, яка ведеться тут в Україні. Свобода має бути захищена проти всього терористичного зла". Наскільки ви згодні з тезою, що це одна й та сама у війна, загалом і в цілому?

– Багато речей сьогодні взаємопов'язані, і не можна сказати, що ситуація в Україні сьогодні не впливає на Близький Схід і навпаки. Але я не можу сказати, що це та сама війна. Ізраїль уже десятки років веде війну за своє існування. 75 років, від початку існування держави Ізраїль, ми захищаємо свою незалежність проти арабських держав, потім проти терористів.

І те, що сталося три дні тому – це продовження війни проти Ізраїлю, за якою сьогодні стоїть Іран, який підтримує терор не лише на Близькому Сході, а й у різних країнах, і ніколи не приховував свого бажання знищити Ізраїль. Тому насамперед для нас це продовження війни за незалежність та існування Ізраїлю на Близькому Сході.

– Після того, що трапилося, починаючи з суботи, регіон Близького Сходу вже ніколи не буде таким, як його звикли бачити в останні кілька десятиліть, все зміниться?

– Думаю, можна це припустити. Наш регіон внаслідок того, що сталося, зміниться, та Ізраїль налаштований дуже рішуче, щоб знищити інфраструктуру ХАМАСу в Секторі Газа та не допустити, щоб щось подібне колись сталося ще раз.