UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Посол Израиля назвал зверства россиян в Буче военным преступлением

Фото: посол Израиля Михаэль Бродский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский отреагировал на зверства российских оккупантов в Буче под Киевом. По его словам, расправа над мирными жителями является военным преступлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Глубоко шокирован фотографиями из Бучи. Убийство мирных жителей является военным преступлением и не может быть оправдано", - отметил он.

Напомним, на этой неделе Вооруженные силы Украины вернули контроль над Бучей. По словам мэра Анатолия Федорука, в братской могиле похоронили уже 280 человек, а на улицах лежат тела убитых, некоторым по 14 лет.

В сети появились многочисленные фотодоказательства расправы оккупантов над мирными жителями. У части погибших были связаны руки, их убили выстрелами в голову.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БучаВойна России против Украины