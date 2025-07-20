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Посол ЄС вперше зустрілася з новим віцепрем'єром з євроінтеграції

Фото: Тарас Качка та Катаріна Матернова (x.com/kmathernova)
Автор: Наталія Юрченко

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова провела зустріч з новопризначеним віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Матернову в X (Twitter).

Європейська дипломатка зазначила, що була рада зустрітися з Тарасом Качкою в його новій ролі віцепрем'єр-міністра з питань інтеграції до ЄС.

"Він має багаторічний досвід у сфері інтеграції до ЄС, особливо в галузі торгівлі та Угоди про асоціацію. З нетерпінням чекаю на співпрацю з ним на наступних етапах процесу вступу", - написала Матернова.

Фото: Качка та Матернова провели зустріч (x.com/kmathernova)
 

Нагадаємо, що раніше віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також головою Мін'юсту була Ольга Стефанішина.

Проте у четвер, 17 липня, Верховна Рада проголосувала за нового віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції. На посаду призначили Тараса Качку.

До цього Качка обіймав посаду торгового представника України.

Більше про зміни в уряду - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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