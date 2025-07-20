Посол ЄС вперше зустрілася з новим віцепрем'єром з євроінтеграції

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова провела зустріч з новопризначеним віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Матернову в X (Twitter).

Європейська дипломатка зазначила, що була рада зустрітися з Тарасом Качкою в його новій ролі віцепрем'єр-міністра з питань інтеграції до ЄС. "Він має багаторічний досвід у сфері інтеграції до ЄС, особливо в галузі торгівлі та Угоди про асоціацію. З нетерпінням чекаю на співпрацю з ним на наступних етапах процесу вступу", - написала Матернова.



Фото: Качка та Матернова провели зустріч (x.com/kmathernova)

