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Посол ЕС впервые встретилась с новым вице-премьером по евроинтеграции

Киев, Воскресенье 20 июля 2025 13:29
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Посол ЕС впервые встретилась с новым вице-премьером по евроинтеграции Фото: Тарас Качка и Катарина Матернова (x.com/kmathernova)
Автор: Наталья Юрченко

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова провела встречу с новоназначенным вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Матернову в X (Twitter).

Европейский дипломат отметила, что была рада встретиться с Тарасом Качкой в его новой роли вице-премьер-министра по вопросам интеграции в ЕС.

"Он имеет многолетний опыт в сфере интеграции в ЕС, особенно в области торговли и Соглашения об ассоциации. С нетерпением жду сотрудничества с ним на следующих этапах процесса вступления", - написала Матернова.
Посол ЕС впервые встретилась с новым вице-премьером по евроинтеграции
Фото: Качка и Матернова провели встречу (x.com/kmathernova)

Напомним, что ранее вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также главой Минюста была Ольга Стефанишина.

Однако в четверг, 17 июля, Верховная Рада проголосовала за нового вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции. На должность назначили Тараса Качку.

До этого Качка занимал должность торгового представителя Украины.

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