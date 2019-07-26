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Посол ЕС назвал сроки подписания соглашения об "открытом небе" с Украиной

Новости » Экономика    26.07.2019 - 14:23
Посол ЕС назвал сроки подписания соглашения об "открытом небе" с Украиной
Фото: Хюг Мингарелли (РБК-Украина)

Единственной преградой остается Brexit

Европейский союз сможет подписать с Украиной соглашение об "открытом небе" до конца 2019 года. Об этом сказал посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли в интервью изданию "Европейская правда".

Мингарелли заявил, что его коллеги в Брюсселе говорят: как только состоится Brexit, препятствия для подписания соглашения будут сняты.

Он напомнил, что подписание было заблокировано из-за спора Испании и Великобритании о статусе Гибралтара.

"Поэтому, когда Британия выйдет из Евросоюза этого спора внутри ЕС уже не будет. А значит, я надеюсь, что уже до конца этого года это произойдет", - сказал он.

Напомним, в начале 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что после выхода Британии из Европейского Союза будет подписано соглашение об "открытом небе".

Отметим, причина затягиванием подписания соглашения о едином авиапространстве, которое было парафировано еще в 2013 году, заключается в отсутствии консенсуса между Испанией и Великобританией относительно окончательной редакции статьи об аэропорте Гибралтара.

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