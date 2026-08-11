Посол Британії: Україна - це "Кремнієва долина" західного оборонного сектору

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон.

Україна - "Кремнієва долина" оборонки

Українська галузь безпілотників вважається однією з найсучасніших у світі - це відкрито визнають навіть окремі генерали Пентагону.

"Війна в Ірані, у певному сенсі, підкреслила, що Україна - це "Кремнієва долина" західного оборонного сектору, і люди хочуть переймати досвід", - наголосив Кромптон.

Спільні проєкти з дронами вже запущено

Дипломат розповів, що співпраця з дронами вже почалася.

"Ми вже зробили одну-дві невеликі речі. Так, одна з наших компаній співпрацює з вашою над дронами "Octopus", намагаючись підвищити їхню швидкість та ефективність", - зазначив Кромптон.

За його словами, поки що цю співпрацю не реалізували у широкому масштабі, проте вважають цей напрямок важливим. Два тижні тому сторони також оголосили про систему "Stone Cloak", яка допомагає підвищити точність українських дронів.

Що заважає розширенню співпраці

Кожного разу, коли Британія та Україна беруться за спільний проєкт, вони стикаються із законодавством у Лондоні чи в Києві, яке містить проблеми з ліцензуванням експорту.

"І я вважаю, що ми досягли прогресу в цьому питанні. Звісно, Україна робить це й з іншими країнами", - додав Кромптон.

Дипломат сподівається, що вже реалізовані проєкти стануть каталізаторами для подальшого розширення співпраці. За його словами, дедалі більше британських компаній цікавляться українським напрямком.

Британія хоче вчитися в українського досвіду

Після узгодження британського плану інвестицій в оборону бюджетна ситуація стала чіткішою, тому в Лондоні є сильне бажання розвивати спільні напрямки з Києвом, розповів посол.

"Я вважаю, що ми вчимося на вашому досвіді, вивчаємо мистецтво інновацій, і, на мою думку, ви маєте значний досвід у сфері ланцюгів постачання", - сказав Кромптон.

За словами дипломата, пандемія COVID-19, війна Росії проти України та війна в Ірані показали, наскільки важливо мати міцніші ланцюги постачання серед країн-партнерів.

"Ідея полягатиме в тому, щоб створити ситуацію, де ми матимемо довгострокові партнерські відносини, де частина виробництва відбуватиметься тут, а частина - у Великій Британії", - пояснив посол.

Водночас він визнав, що Україна не може дозволити собі вилучати системи озброєння з передової, тому сторонам потрібно знайти золоту середину, яка б задовольнила всі потреби.

Україна більше не лише просить допомоги

За словами дипломата, багато західних воєначальників визнають, що Заходу потрібно брати більше уроків з українського досвіду, адже Україні довелося швидко пристосовуватися й впроваджувати інновації в умовах війни.

"Люди кажуть, що західні країни мали б перевагу в повітрі, але ми щойно побачили війну проти Ірану, де з першого дня була тотальна перевага в повітрі, але потім усі підняли слухавки й запитали: "Чи можемо ми повчитися у вас?"", - розповів Кромптон.

"Україна раптом, замість того щоб постійно просити і створювати враження, ніби вона просить про додаткову допомогу, почала робити конструктивний внесок", - підсумував посол.

За його словами, саме про це йдеться у комюніке саміту НАТО в Анкарі, де окремо згадали внесок України в євроатлантичну безпеку.

Раніше повідомлялося, що реальні темпи просування російських окупантів на сході України виявилися повільнішими за швидкість равлика, попри бравурні заяви Кремля.