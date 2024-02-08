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Посол Британії в НАТО вважає, що Україні на саміті не варто очікувати прогресу щодо членства

Четвер 08 лютого 2024 12:50
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Посол Британії в НАТО вважає, що Україні на саміті не варто очікувати прогресу щодо членства Фото: посол Великобританії в НАТО Девід Куоррі (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

На майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Україні не варто очікувати великого прогресу в питанні про своє членство.

Про це заявив посол Великобританії в НАТО Девід Куоррі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Члени військового альянсу зберуться в столиці США з 9 до 11 липня, і хоча питання про членство України в НАТО, найімовірніше, обговорюватимуть, Куоррі вважає, що Києву слід стримати свої очікування.

"Я не очікую великого прориву в цьому питанні, головним чином через імовірну ситуацію на місцях", - заявив він.

Водночас, за словами Куоррі, Велика Британія "абсолютно переконана, що законне місце України - в НАТО".

"Це питання "коли", а не "якщо", і наше завдання - продовжувати підтримувати Україну в міру її наближення до альянсу", - сказав він.

Союзники по НАТО вже давно заявили про свою підтримку заявки України на членство, але досі не змогли запропонувати чітких термінів вступу.

Вступ України до НАТО

30 вересня 2022 року стало відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Україна чекала на запрошення на вступ до НАТО під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, доки не закінчаться активні бойові дії.

Україна отримала від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада. Рекомендації стосуються первинних реформ для вступу до Альянсу.

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