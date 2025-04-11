Посол Брінк піде у відставку, а Росія вдарила ракетою по Дніпру: новини за 10 квітня

Посол США в Україні Бріджит Брінк піде зі своєї посади. Тим часом Росія завдала ракетного удару по складах компанії "Біосфера".

Більш детально про те, що сталося в четвер, 10 квітня, - в матеріалі РБК-Україна .

У Держдепі підтвердили відставку посла США в Україні

Бріджит Брінк йде з посади посла Сполучених Штатів Америки в Україні. Цю інформацію підтвердили в Державному департаменті США.

"Вона повертається додому. Так. Так що це офіційно", - сказала речниця Держдепу Теммі Брюс.

Приліт по складах компанії "Біосфера", є загиблий: головне про удар по Дніпру

Російські окупанти атакували ракетою склади компанії "Біосфера" в Дніпрі. Унаслідок обстрілу відомо про постраждалих і загиблого.

Більш детально про те, що відомо про ракетний удар Росії по Дніпру, - в матеріалі РБК-Україна.

США визволили з російської в'язниці жінку, яка пожертвувала 50 доларів для України

Росія і США провели ще один обмін ув'язненими в Абу-Дабі на знак триваючого зміцнення довіри між країнами.

Росія звільнила Ксенію Кареліну, громадянку США і Росії, яка минулого року була засуджена до 12 років колонії суворого режиму. Вона була визнана в Росії винною у зраді за пожертвування 50 доларів на користь української благодійної організації в США.

Кремль цинічно відповів Зеленському: Китай не воює, це стратегічний партнер

Росія нібито не втягує Китай у війну проти України, між країнами міцне стратегічне партнерство.

"Це не так, Китай займає зважену позицію. Китай наш стратегічний партнер, друг", - сказав прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Хто вербував, чим воював і чи хоче обміну: Зеленський показав допит полоненого китайця

СБУ продовжують допитувати громадян Китаю, яких українські військові нещодавно взяли в полон у Донецькій області.

На допиті правоохоронці запитали в одного з полонених, хто його вербував, і як вони спілкувалися з командиром.

Росіяни знову розстріляли бійців ЗСУ, МЗС різко відреагувало: "збіговисько дегенератів"

Російські солдати стратили чотирьох українських військових, які здалися в полон. Цей акт жорстокості зафіксували дрони.

"Жахливе відео від The Associated Press. Російські окупанти стратили чотирьох українських військовополонених після того, як вони здалися. Такі страти стали системними, але кожна з них шокує своєю жорстокістю", - наголосив речник МЗС України Георгій Тихий.