Послы стран "Большой семерки" поблагодарили Порошенко за реформы

Послы стран "Большой семерки" поблагодарили президента Украины Петра Порошенко за реформы. Об этом шла речь во время встречи Петра Порошенко с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза, сообщает РБК-Украина.

Президент Украины поблагодарил за мощную поддержку нашего государства со стороны "Большой семерки" и ЕС в течение пяти последних лет и призвал продолжать и усиливать эту поддержку в обеспечении реформ и в деле по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украинского государства. Порошенко также призвал продолжать верить в его успешное будущее.

На встрече особое внимание было уделено вопросу продолжения санкционной политики против России, а также консолидации международных усилий для освобождения украинских заложников и моряков, которые незаконно удерживаются в РФ.

"Я обращаюсь к вам с просьбой продолжить поддержку Украины, особенно учитывая ситуацию с безопасностью. Продолжить поддержку нашей страны на пути реформ. Это является чрезвычайно важным", - сказал президент. Порошенко поблагодарил послов "за сильную позицию по соблюдению принципа "ничего об Украине без Украины".

Послы отметили высокий уровень организации президентских выборов и их демократический и конкурентный характер. Они также особо отметили важность позиции действующего президента в этом процессе.

"Мы вспоминаем много успешных и важных реформ, которые были сделаны за время вашего лидерства. Особенно это касается реформирования банковского сектора. И как пример я особенно хочу отметить успешную национализацию "ПриватБанка", - подчеркнула чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики Изабель Дюмон от имени послов "Большой семерки".

Среди других успешных реформ она отметила децентрализацию, реформирование судебной системы, борьбу с коррупцией, внедрение верховенства права и реформы в энергетическом секторе.

В свою очередь, глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли отметил: "Вы изменили страну за последние пять лет. В этом нет никаких сомнений. Это безоговорочный факт. У Украины сегодня нет ничего общего с Украиной 2014 года. И мы все понимаем ваш личный вклад в этом стремлении. Вы приблизили Украину к Европейскому Союзу".