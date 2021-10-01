Послы G7 призвали ускорить имплементацию судебной реформы

В Офисе президента состоялась рабочая встреча с участием послов стран Большой семерки (G7) по состоянию имплементации судебной реформы в Украине.

Глава Офиса Андрей Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский считает приоритетом проведение судебной реформы в Украине в сжатые сроки, и выразил надежду, что Высшая квалификационная комиссия судей вскоре начнет работу.

Украинская сторона отметила, что в список кандидатов в Этический совет были включены известные иностранные судьи в отставке и прокуроры с безупречной репутацией и профессиональным опытом. При этом темпы отбора кандидатов не соответствуют ожиданиям общества и предложениям властей Украины.

Также в Офисе президента констатировали, что Совет судей до сих пор не определил трех кандидатов в Этический совет, и заверили, что если судейское самоуправление долго не сможет избрать своих кандидатов, Верховная Рада будет вынуждена "дать ответ на этот вызов".

В свою очередь председатель Совета судей Украины Богдан Монич выразил надежду, что до конца октября кандидаты в Этический совет будут избраны.