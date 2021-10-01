Послы G7 призвали ускорить имплементацию судебной реформы
Послы G7 призвали ускорить имплементацию судебной реформы. Британский дипломат Мелинда Симмонс заявила, что нынешний темп реформы не способствует реализации необходимых изменений.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.
В Офисе президента состоялась рабочая встреча с участием послов стран Большой семерки (G7) по состоянию имплементации судебной реформы в Украине.
Глава Офиса Андрей Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский считает приоритетом проведение судебной реформы в Украине в сжатые сроки, и выразил надежду, что Высшая квалификационная комиссия судей вскоре начнет работу.
Украинская сторона отметила, что в список кандидатов в Этический совет были включены известные иностранные судьи в отставке и прокуроры с безупречной репутацией и профессиональным опытом. При этом темпы отбора кандидатов не соответствуют ожиданиям общества и предложениям властей Украины.
Также в Офисе президента констатировали, что Совет судей до сих пор не определил трех кандидатов в Этический совет, и заверили, что если судейское самоуправление долго не сможет избрать своих кандидатов, Верховная Рада будет вынуждена "дать ответ на этот вызов".
В свою очередь председатель Совета судей Украины Богдан Монич выразил надежду, что до конца октября кандидаты в Этический совет будут избраны.