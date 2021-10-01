Посли G7 закликали прискорити імплементацію судової реформи
Посли G7 закликали прискорити імплементацію судової реформи. Британський дипломат Мелінда Сіммонс заявила, що нинішній темп реформи не сприяє реалізації необхідних змін.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.
В офісі президента відбулася робоча зустріч за участю послів країн Великої сімки (G7) щодо стану імплементації судової реформи в Україні.
Глава офісу Андрій Єрмак заявив, що президент Володимир Зеленський вважає пріоритетом проведення судової реформи в Україні в стислі терміни, і висловив сподівання, що Вища кваліфікаційна комісія суддів незабаром почне роботу.
Українська сторона зазначила, що до списку кандидатів до етичної ради були включені відомі іноземні судді у відставці та прокурори з бездоганною репутацією та професійним досвідом. При цьому темпи відбору кандидатів не відповідають очікуванням суспільства і пропозиціям влади України.
Також в офісі президента констатували, що Рада суддів досі не визначила трьох кандидатів до етичної ради, і запевнили, що якщо суддівське самоврядування довго не зможе обрати своїх кандидатів, Верховна Рада буде змушена "дати відповідь на цей виклик".
У свою чергу голова Ради суддів України Богдан Моніч висловив сподівання, що до кінця жовтня кандидати до етичної ради будуть обрані.