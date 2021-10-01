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Посли G7 закликали прискорити імплементацію судової реформи

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Київ, П'ятниця 01 жовтня 2021 00:50
Посли G7 закликали прискорити імплементацію судової реформи Фото: посли G7 закликали прискорити імплементацію судової реформи (president.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

Посли G7 закликали прискорити імплементацію судової реформи. Британський дипломат Мелінда Сіммонс заявила, що нинішній темп реформи не сприяє реалізації необхідних змін.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

В офісі президента відбулася робоча зустріч за участю послів країн Великої сімки (G7) щодо стану імплементації судової реформи в Україні.

Глава офісу Андрій Єрмак заявив, що президент Володимир Зеленський вважає пріоритетом проведення судової реформи в Україні в стислі терміни, і висловив сподівання, що Вища кваліфікаційна комісія суддів незабаром почне роботу.

Українська сторона зазначила, що до списку кандидатів до етичної ради були включені відомі іноземні судді у відставці та прокурори з бездоганною репутацією та професійним досвідом. При цьому темпи відбору кандидатів не відповідають очікуванням суспільства і пропозиціям влади України.

Також в офісі президента констатували, що Рада суддів досі не визначила трьох кандидатів до етичної ради, і запевнили, що якщо суддівське самоврядування довго не зможе обрати своїх кандидатів, Верховна Рада буде змушена "дати відповідь на цей виклик".

У свою чергу голова Ради суддів України Богдан Моніч висловив сподівання, що до кінця жовтня кандидати до етичної ради будуть обрані.

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G7 Судова реформа
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