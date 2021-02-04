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Послы G7 поддержали санкции против трех каналов

Киев, Четверг 04 февраля 2021 18:21
Послы G7 поддержали санкции против трех каналов
Фото: флаги стран G7 (titrespresse.com)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран "Большой семерки" (G7). На встрече они поддержали закрытие каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом говорится в сообщении на Twitter-аккаунте послов G7.

Сообщается, что стороны провели продуктивный диалог, послы заслушали план Зеленского по судебной реформе, а также приветствовали начальный прогресс в вопросе СБУ.

"Послы согласились, что существует потребность бороться с дезинформацией в рамках свободы и плюрализма СМИ", - говорится в сообщении.

Они подчеркнули необходимость судебной реформы, включая реформу Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Кроме того, послы обеспокоены законопроектами № 3711 и 4229, поскольку они не обеспечат отбор честных судей.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции против телеканалов были введены, чтобы сохранить Украину.

РБК-Украина писало, что официальной причиной санкций стала борьба против пророссийской пропаганды и дезинформации. Но также существуют и другие мотивы такого решения.

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