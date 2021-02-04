Посли G7 підтримали санкції проти трьох каналів

Фото: прапори країн G7 (titrespresse.com)

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з послами країн "Великої сімки" (G7). На зустрічі вони підтримали закриття каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Про це йдеться в повідомленні на Twitter-акаунті послів G7.

Повідомляється, що сторони провели продуктивний діалог, посли заслухали план Зеленського щодо судової реформи, а також привітали початковий прогрес у питанні СБУ.

"Посли погодилися, що існує потреба боротися з дезінформацією в рамках свободи і плюралізму ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Вони підкреслили необхідність судової реформи, включаючи реформу Вищої ради юстиції і Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Крім того, посли стурбовані законопроектами № 3711 і 4229, оскільки вони не забезпечать відбір чесних суддів.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції проти телеканалів були введені, щоб зберегти Україну.

РБК-Україна писало, що офіційною причиною санкцій стала боротьба проти проросійської пропаганди і дезинформації. Але також існують й інші мотиви такого рішення.