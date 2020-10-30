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Послы ЕС примут санкции против Лукашенко на следующей неделе, - журналист

Брюссель, Пятница 30 октября 2020 21:54
Послы ЕС примут санкции против Лукашенко на следующей неделе, - журналист
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский союз планирует ввести санкции против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. Санкции также коснутся 14 белорусских чиновников.

Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По информации, которой владеет журналист, послы Европейского союза дадут "зеленый свет" для замораживания активов Лукашенко и должностных лиц, а также запрета на получение ими виз.

Он добавил, что решение будет принято 6 ноября.

Напомним, в начале октября Евросоюз ввел в действие первый пакет персональных санкций против Беларуси. Под европейские санкции попали 40 белорусских чиновников.

Кроме того, недавно верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о подготовке нового пакета санкций против Беларуси, в том числе и против Лукашенко.

Позднее издание AFP заявило, что Евросоюз пришел к согласию относительно внесение Лукашенко в новый санкционный список.

Добавим, недавно Швейцария ввела персональные санкции против 40 белорусских чиновников, в частности, министра внутренних дел Беларуси

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