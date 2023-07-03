Послуга «Замовлення готівкової валюти» в ПУМБ Online для купівлі в касі банку

Відтепер, клієнти ПУМБ гарантовано можуть придбати готівкову валюту на суму від 500 до 9000 USD/EUR у касі за умови попереднього бронювання у додатку ПУМБ Online. Замовити та придбати валюту можна в сумі кратній 100. Зверніть увагу, що замовлена валюта видається лише крупними купюрами.

Для замовлення готівкової валюти для купівлі в касі через мобільний додаток ПУМБ Online, клієнтам необхідно:

перейти в меню «Більше» - «Додаткові послуги»

обрати «Замовити готівкову валюту» та ознайомитись з лімітами та комісією за послугу

зазначити потрібну суму та валюту для замовлення

обрати відділення та зручну дату для купівлі валюти

оплатити комісію та дочекатися повідомлення від банку щодо візиту у відділення

завітати до обраного відділення та придбати готівкову валюту. Деталі та статус замовлення доступні в архіві.

Залишились запитання? Радимо переглянути відео як замовити готівкову валюту для купівлі у обраному відділенні банку за допомогою сервіса «Замовлення готівкової валюти» в ПУМБ Online.

Ще досі не є клієнтом ПУМБ? Усе, що необхідно зробити – встановити на смартфон додаток ПУМБ Online (Android або іOS) та зареєструватися за допомогою цифрових документів. Після цього користувач може відкрити та активувати дебетову карту і 24/7 вирішувати свої щоденні фінансові питання.