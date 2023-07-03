Послуга «Замовлення готівкової валюти» в ПУМБ Online для купівлі в касі банку
Відтепер, клієнти ПУМБ гарантовано можуть придбати готівкову валюту на суму від 500 до 9000 USD/EUR у касі за умови попереднього бронювання у додатку ПУМБ Online. Замовити та придбати валюту можна в сумі кратній 100. Зверніть увагу, що замовлена валюта видається лише крупними купюрами.
Для замовлення готівкової валюти для купівлі в касі через мобільний додаток ПУМБ Online, клієнтам необхідно:
- перейти в меню «Більше» - «Додаткові послуги»
- обрати «Замовити готівкову валюту» та ознайомитись з лімітами та комісією за послугу
- зазначити потрібну суму та валюту для замовлення
- обрати відділення та зручну дату для купівлі валюти
- оплатити комісію та дочекатися повідомлення від банку щодо візиту у відділення
- завітати до обраного відділення та придбати готівкову валюту. Деталі та статус замовлення доступні в архіві.
Залишились запитання? Радимо переглянути відео як замовити готівкову валюту для купівлі у обраному відділенні банку за допомогою сервіса «Замовлення готівкової валюти» в ПУМБ Online.
Ще досі не є клієнтом ПУМБ? Усе, що необхідно зробити – встановити на смартфон додаток ПУМБ Online (Android або іOS) та зареєструватися за допомогою цифрових документів. Після цього користувач може відкрити та активувати дебетову карту і 24/7 вирішувати свої щоденні фінансові питання.