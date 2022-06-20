ru ua
Пн, 20 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Послу России запретили ходить в парламент Британии

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 июня 2022 16:01
Послу России запретили ходить в парламент Британии Фото: Андрей Келин. посол России в Великобритании (mid.ru)
Автор: Евгений Прокопенко

Согласно с сообщением, разосланным спикером палаты представителей и лордом-спикером, послу России в Великобритании Андрею Келину запрещено находиться в здании парламента в Вестминстере "до дальнейшего уведомления".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Запрет также распространяется на всех других аккредитованных российских дипломатов и официальных лиц в Великобритании, действует неофициально с того времени, как в феврале Россия начала вторжение в Украину.

Однако только сейчас это впервые было письменно подтверждено.

В нем говорится, что Андрей Келин, как официально аккредитованный представитель правительства России, не будет допущен в парламент до особого распоряжения.

Между тем правительство Британии упрощает правила для въезда несовершеннолетних украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания
NEWS
Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины
Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины
DAILY
Кто управляет экономикой Украины и как устроен Кабмин военного времени
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Кто управляет экономикой Украины и как устроен Кабмин военного времени