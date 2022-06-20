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Послу Росії заборонили ходити в парламент Британії

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Україна, Понеділок 20 червня 2022 16:01
Послу Росії заборонили ходити в парламент Британії Фото: Андрій Келін. посол Росії у Великобританії (mid.ru)
Автор: Євгеній Прокопенко

Згідно з повідомленням, розісланим спікером палати представників і лордом-спікером, послу Росії у Великій Британії Андрію Келіну заборонено перебувати в будівлі парламенту у Вестмінстері "до подальшого повідомлення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Заборона, яка також поширюється на всіх інших акредитованих російських дипломатів та офіційних осіб у Великій Британії, діє неофіційно з того часу, як у лютому Росія почала вторгнення в Україну.

Проте лише зараз це вперше було письмово підтверджено.

У ньому йдеться, що Андрій Келін, як офіційно акредитований представник уряду Росії, не буде допущений в парламент до особливого розпорядження.

Тим часом уряд Британії спрощує правила для в'їзду неповнолітніх українців.

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