Послу Росії заборонили ходити в парламент Британії
Згідно з повідомленням, розісланим спікером палати представників і лордом-спікером, послу Росії у Великій Британії Андрію Келіну заборонено перебувати в будівлі парламенту у Вестмінстері "до подальшого повідомлення".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Заборона, яка також поширюється на всіх інших акредитованих російських дипломатів та офіційних осіб у Великій Британії, діє неофіційно з того часу, як у лютому Росія почала вторгнення в Україну.
Проте лише зараз це вперше було письмово підтверджено.
У ньому йдеться, що Андрій Келін, як офіційно акредитований представник уряду Росії, не буде допущений в парламент до особливого розпорядження.
Тим часом уряд Британії спрощує правила для в'їзду неповнолітніх українців.
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