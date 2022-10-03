Послів Росії звуть "на килим". Як у ЄС реагують на нову анексію

Країни Європейського союзу сьогодні, 3 жовтня 2022 року, масово викликають російських послів, щоб висловити протест проти незаконної анексії чотирьох областей України.

Євросоюз

Європейський союз викликав високопоставленого російського дипломата у Брюсселі, щоб засудити незаконну анексію частини української території. За словами офіційного представника Пітера Стано, це є загальноєвропейський скоординований крок.

Данія

Однією з перших на рішення Путіна відреагувала Данія. До Міністерства закордонних справ цієї країни викликали посла Володимира Барбіна на розмову з міністром Єппе Кофодом.

"Аннексовані території вдвічі перевищують площу Данії. Абсолютно безглуздо, що ми бачимо це в Європі. Ми жорстко на це відреагуємо, і це буде тривала і жорстка боротьба, але ми продовжуватимемо, доки Україна не поверне собі свободу, Росія не зупиниться, і ми зможемо спокійно жити в Європі", - заявив він, а також пообіцяв посилення санкцій проти Росії.

Німеччина

Російського посла Сергія Нечаєва також викликали у зв'язку з рішенням про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. На даний момент результати цього виклику невідомі, але в німецькому МЗС чекали "негайного візиту російського дипломата".

Австрія

Про те, що анексія є неприйнятною, заявили російському послу в Австрії Михайлу Ульянову.

"У тісній координації з партнерами по ЄС ми викликали російського посла, щоб висловити чітке послання: приєднання української території Росією є неприйнятним порушенням міжнародного права. Донецьк, Херсон, Луганськ, Запоріжжя та Крим - це Україна", - йдеться у повідомленні австрійського МЗС.

Італія

Прибути до МЗС Італії вимагали й від російського посла Сергія Разова. За даними ANSA, із ним планується обговорити причетність Москви до диверсії на газопроводах "Північний потік", а також війну в Україні.

"Ми обов'язково поговоримо про антиісторичну ескалацію. Сподіватимемося, що здоровий глузд переможе", - прокоментував новину міністр екології Роберто Чинголані.

Польща

Російському послу Сергію Андрєєву запропонували засудити проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України. Але він просто вручив заступнику глави МЗС Польщі Марчину Пшидачу текст виступу Путіна.

"Мені було запропоновано відмежуватися, засудити і в цьому, мовляв, з боку польської влади буде надана підтримка і так далі. У відповідь сказав, що не бачу сенсу продовжувати дискусію на цю тему", - наголосив він.

За словами прес-секретаря МЗС Польщі Лукаша Ясіни, поки що не приймалося рішення про зміну статусу російського посла: Сергій Андрєєв залишається у Варшаві, а польський посол у Москві Кшиштоф Краєвський - на території РФ.

"Польща разом з іншими державами ЄС висловлює свою однозначну і незмінну позицію з приводу того, що робить Росія. А посол Сергій Андрєєв, як і зазвичай, заявив, що Росія має кардинально іншу позицію і що жодних злочинів не відбувається, а анексія цілком законна", - додав він.

Литва

На даний момент далі за всіх пішла Литва. МЗС викликав тимчасового повіреного у справах Росії Сергія Рябоконя, оголосив його персоною нон-грата і дав п'ять днів, щоб залишити країну. Але уточнює, що щодо анексії йому висловили лише рішучий протест.

"Це рішення (про видворення, - ред.) прийнято з урахуванням інформації про те, що недавні дії та заяви Рябоконя несумісні зі статусом дипломата і можуть бути розцінені як втручання у внутрішні справи держави перебування і тому вважаються порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - йдеться у повідомленні МЗС.

Естонія

МЗС Естонії заявило російському послу Володимиру Липаєву про те, що Таллін не визнає результати незаконних "референдумів", і вони в жодному разі не є легітимними з погляду міжнародного права. Крім того, естонська сторона висловила підтримку Україні та її права поновити контроль над окупованими територіями.

"Дії Росії після 24 лютого надзвичайно небезпечні для світової безпеки. Продовженням війни в Україні, вбивствами мирних жителів, погрозою ядерною зброєю, організацією псевдореферендумів та оголошенням мобілізації вона ще більше загострила ситуацію. Естонія виступає за те, щоб російські лідери були притягнуті до відповідальності за організацію воєнних злочинів", - заявила генеральний директор відділу Східної Європи та Центральної Азії МЗС Естонії Марге Мардісалу-Кахар.

Чехія

Російському послу в Чехії Олесандру Зміївському заявили про принципове засудження незаконної анексії, яку ніколи не буде визнано. Йому також висловили протест у зв'язку з оголошеною мобілізацією в Росії та погрозами застосування ядерної зброї, що тільки загострює і без того вкрай напружену ситуацію в Європі.

"Я викликав посла Росії у зв'язку з грубим порушенням міжнародного права та незаконною анексією території України. Ми ясно дали зрозуміти, що не зазнаємо злочинної агресії та кричущої крадіжки території", - зазначив глава МСЗ Чехії Ян Ліпавський.

Станом на вечір 2 жовтня короткими повідомленнями про виклик російських послів відзначилися зовнішньополітичні відомства Словаччини, Іспанії, Фінляндії, Франції, Португалії та Великобританії, яка не є членом ЄС.