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Посли ЄС вже сьогодні обговорять дев'ятий пакет санкцій проти Росії, - журналіст

Фото: посли ЄС вже сьогодні обговорять дев'ятий пакет санкцій проти Росії (flickr by libereurope)
Автор: Іван Носальський

Посли Євросоюзу обговорять дев'ятий пакет санкцій проти Росії сьогодні, 7 грудня, увечері. При цьому терміни його затвердження наразі невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter.

"Посли ЄС обговорять 9 пакет санкцій проти Росії сьогодні ввечері і продовжать обговорення в п'ятницю", - заявив він.

Також журналіст зазначив, що пакет може бути схвалений швидко, але ще невідомо, чи "втягнуть" його ухвалення в обговорення коштів для України та Угорщини - найбільш проблематичних актуальних питань для ЄС.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Єврокомісія представила черговий пакет антиросійських санкцій. Згідно з документом, обмеження у тому числі пропонується запровадити проти російських офіцерів та оборонно-промислового комплексу.

Також ми писали, що Угорщина 6 грудня заблокувала виділення Україні нового траншу від Євросоюзу у розмірі 18 млрд євро.

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