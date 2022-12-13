Посли ЄС одноголосно схвалили виділення Україні 18 млрд євро у 2023 році.

Фінансування може йти регулярними траншами як кредитів на пільгових умовах.

"Посли ЄС загалом узгодили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 18 млрд євро, мінімальний податок для великих корпорацій у розмірі 15%, затвердження плану Угорщини щодо відновлення та стійкості та угоду про умови", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що країни Євросоюзу досягли угоди про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 18 млрд євро після того, як 6 грудня Угорщина заблокувала цей процес.

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