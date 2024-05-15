UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Посли ЄС домовилися заборонити роботу видання, пов'язаного з Медведчуком, - журналіст

Архівне фото: Віктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Браславський

Посли Європейського союзу сьогодні, 15 травня, домовилися про заборону на роботу видання, яке пов'язане з колишнім українським нардепом Віктором Медведчуком.

Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у соціальній мережі X.

За його словами, посли ЄС погодили заборону на мовлення видання Voice of Europe. Його пов'язують із кумом російського диктатора Медведчуком.

Також під санкції мають потрапити російські пропагандистські видання:

  • "РИА Новости";
  • "Известия";
  • "Российская газета".

Що цьому передувало

Раніше Чехія викрила схему, у якій брав участь Віктор Медведчук. Йдеться про медіаплатформу Voice of Europe, яка займалася проросійською пропагандою та дезінформацією.

Віцепрезидентка Європейської комісії Віра Юрова нещодавно заявляла, що Європейський союз накладе санкції на медіаплатформу Voice of Europe, яку пов'язують із Медведчуком.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор МедведчукЄвросоюзРосійська Федерація