Посли з Африки прибули до окупованого Криму: у МЗС відреагували

До окупованого Криму прибули посли трьох африканських країн - Чаду, Гвінеї та Бурунді. Міністерство закордонних справ України рішуче засудило незаконний візит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України .

Візит послів

Як повідомляють кримськотатарські ЗМІ, 28 липня до тимчасово окупованого Росією Криму приїхали посли трьох африканських країн.

Йдеться про дипломатів з Бурунді - Жозефа Нкурунзіза, Гвінеї - Ньянкоя Хабу та Чаду - Адама Бешира Махамуда. Це їхній перший офіційний візит на півострів.

У межах візиту їм презентували економічний, промисловий і науковий потенціал окупованого півострова.

Реакція МЗС

"Цей візит є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, включно з резолюцією 68/262 "Територіальна цілісність України", а також законодавства Україн", - йдеться у повідомленні.

МЗС наголосило, що ці дії суперечать принципам поваги до суверенітету та підривають міжнародні зусилля щодо встановлення справедливого та сталого миру.

У заяві додано, що Росія використовує дипломатів з третіх країн для пропаганди й формування ілюзії "визнання" незаконної окупації півострова.

Україна звернулася до іноземних дипломатів з вимогою суворого дотримання норм міжнародного права, поваги до територіальної цілісності України та утримання від дій, що можуть розцінюватися як схвалення злочинів країни-агресора.

МЗС закликало уряди відповідних держав оцінити поведінку своїх представників та попередило: Україна залишає за собою право вжити політико‑дипломатичних заходів та внести зазначених осіб до санкційних списків.