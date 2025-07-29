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Посли з Африки прибули до окупованого Криму: у МЗС відреагували

Вівторок 29 липня 2025 13:54
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Посли з Африки прибули до окупованого Криму: у МЗС відреагували Фото: посли з Африки прибули до окупованого Криму (росЗМІ)
Автор: Ірина Глухова

До окупованого Криму прибули посли трьох африканських країн - Чаду, Гвінеї та Бурунді. Міністерство закордонних справ України рішуче засудило незаконний візит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

Візит послів

Як повідомляють кримськотатарські ЗМІ, 28 липня до тимчасово окупованого Росією Криму приїхали посли трьох африканських країн.

Йдеться про дипломатів з Бурунді - Жозефа Нкурунзіза, Гвінеї - Ньянкоя Хабу та Чаду - Адама Бешира Махамуда. Це їхній перший офіційний візит на півострів.

У межах візиту їм презентували економічний, промисловий і науковий потенціал окупованого півострова.

Реакція МЗС

"Цей візит є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, включно з резолюцією 68/262 "Територіальна цілісність України", а також законодавства Україн", - йдеться у повідомленні.

МЗС наголосило, що ці дії суперечать принципам поваги до суверенітету та підривають міжнародні зусилля щодо встановлення справедливого та сталого миру.

У заяві додано, що Росія використовує дипломатів з третіх країн для пропаганди й формування ілюзії "визнання" незаконної окупації півострова.

Україна звернулася до іноземних дипломатів з вимогою суворого дотримання норм міжнародного права, поваги до територіальної цілісності України та утримання від дій, що можуть розцінюватися як схвалення злочинів країни-агресора.

МЗС закликало уряди відповідних держав оцінити поведінку своїх представників та попередило: Україна залишає за собою право вжити політико‑дипломатичних заходів та внести зазначених осіб до санкційних списків.

Окупація Криму

РФ окупувала Крим та місто Севастополь у 2014 році після незаконного військового вторгнення та псевдореферендуму. Це відбулося з порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН, Гельсінського заключного акту та двосторонніх угод між Україною та Росією.

Україна не визнає окупацію Криму і наполягає, що півострів залишається невід’ємною частиною її території в межах міжнародно визнаних кордонів. Окупація засуджена Генеральною Асамблеєю ООН у численних резолюціях.

У 2021 році Україна завершила розслідування щодо окупації Криму та держзради восьми колишніх високопосадовців АРК, серед них - Сергій Аксьонов.

Однак у 2025 році з подачі американців тема окупації Криму раптово вийшла на помітне місце у дискусіях про завершення війни. Чому це сталося - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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