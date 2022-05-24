Послевоенное восстановление Украины невозможно без "зеленой" энергетики, - эксперт

Возобновляемая энергетика будет иметь приоритетное значение в послевоенном восстановлении государства и крайне важно обеспечивать стабильность работы существующих объектов "зеленой" энергетики в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко в Facebook .

"В случае потери Украиной перспективы сохранения ВИЭ, продвижения ее европейским курсом может существенно затормозиться, а поступление инвестиций в послевоенное восстановление энергетической инфраструктуры вообще трудно представить без этой стратегической отрасли", - считает Омельченко.

Он напомнил, что сразу после вторжения РФ в Украину Министерство энергетики утвердило приказ, которым были ограничены выплаты предприятиям ВИЭ в сейчас уровень расчетов по отрасли не превышает 20%, но фактически все еще хуже.

"Средств едва хватает на выплату зарплат (уже сокращенному штату работников) и охрану объектов. Об обязанности предприятий ВИЭ платить налоги, штрафы за небалансы, ремонтировать оборудование, реструктуризацию кредитов предприятиями ВИЭ вообще сейчас не отмечается", - добавил Омельченко, сообщив, что с учетом многих факторов реальный уровень оплаты предприятиям ВИЭ не превышает и 10%.

По его словам, такая ситуация сложилась потому, что предприятия не выдают всю электроэнергию в сеть - диспетчерские ограничения достигают от 30 до 70% в зависимости от ситуации в ОЭС Украины. Кроме того, на временно оккупированных территориях предприятия вообще не работают, а кое-где мощности уничтожены русскими.

"Синхронизация с ENTSO-E для отрасли ВИЭ пока не играет никакой роли. В результате получается, что уровень расчетов перед АЭС, ТЭС, ГЭС намного выше, как и уровень внимания к этим предприятиям. Уверен, что для европейцев недостаточное внимание именно зеленой энергетике может показаться довольно странным", - сказал эксперт.

По его мнению, страна в условиях полномасштабной войны Украине нельзя потерять возможность на энергетическое развитие с помощью области ВИЭ, ведь это главный элемент интеграции страны в экономическое и энергетическое пространство ЕС, который позволит государству быстрее восстанавливаться после победы.

Напомним, иностранные инвесторы в возобновляемые источники энергии Украины обратились к Министерству энергетики с просьбой решить критическую ситуацию с расчетами за произведенную электроэнергию и не допустить массового дефолта производителей и фактически банкротства отрасли возобновляемой энергетики.

По данным Украинской ветроэнергетической ассоциации, нынешний уровень оплаты для СЭС и ВЭС составляет лишь 15-16%, и этого едва хватает, чтобы покрыть критические затраты для существования самих станций ВИЭ. Такая ситуация, по мнению УВЭА, делает невозможным обслуживание банковских кредитов, что грозит производителям дефолтом.