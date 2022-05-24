Післявоєнне відновлення України неможливе без "зеленої" енергетики, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка у Facebook .

"У разі втрати Україною перспективи збереження ВДЕ, просування її європейським курсом може суттєво загальмуватися, а надходження інвестицій у післявоєнне відновлення енергетичної інфраструктури взагалі важко уявити без цієї стратегічної галузі", - вважає Омельченко.

Він нагадав, що одразу після вторгнення РФ в Україну Міністерство енергетики затвердило наказ, яким були обмежені виплати підприємствам ВДЕ в зараз рівень розрахунків по галузі не перевищує 20%, але фактично все ще гірше.

"Коштів ледь вистачає на виплату зарплат (вже скороченому штату працівників) та охорону об’єктів. Про обов’язок підприємств ВДЕ платити податки, штрафи за небаланси, ремонтувати обладнання, реструктуризацію кредитів підприємствами ВДЕ взагалі зараз не наголошується", - додав Омельченко, повідомивши, що з урахуванням багатьох факторів реальний рівень оплати підприємствам ВДЕ не перевищує й 10%.

За його словами, така ситуація склалася тому, що підприємства не видають всю електроенергію в мережу - диспетчерські обмеження сягають від 30 до 70% в залежності від ситуації в ОЕС України. Окрім того, на тимчасово окупованих територіях підприємства взагалі не працюють, а подекуди потужності знищені росіянами.

"Синхронізація з ENTSO-E для галузі ВДЕ поки не відіграє ніякої ролі. В результаті виходить, що рівень розрахунків перед АЕС, ТЕС, ГЕС набагато вищий, як і рівень уваги до цих підприємств. Впевнений, що для європейців недостатня увага саме зеленій енергетиці може видатися досить дивною", - сказав експерт.

На його думку, країна в умовах повномасштабної війни Україні не можна втратити можливість на енергетичний розвиток з допомогою галузі ВДЕ, адже це головний елемент інтеграції країни в економічний та енергетичний простір ЄС, який дозволить державі швидше відновлюватися після перемоги.

Нагадаємо, іноземні інвестори у відновлювані джерела енергії України звернулися до Міністерства енергетики з проханням вирішити критичну ситуацію з розрахунками за вироблену електроенергію і не допустити масового дефолту виробників і фактично банкротства галузі відновлюваної енергетики.

За даними Української вітроенергетичної асоціації, нинішній рівень оплати для СЕС та ВЕС становить лише 15-16%, і цього ледве вистачає, щоб покрити критичні витрати для існування самих станцій ВДЕ. Така ситуація, на думку УВЕА, робить неможливим обслуговування банківських кредитів, що загрожує виробникам дефолтом.