Последствия сбоя. Telegram вчера принял более 70 млн "беженцев" с других платформ

Во время вчерашнего сбоя в работе соцсетей компании Facebook, который задел и другие платформы, миллионы пользователей перешли в Telegram. Вчера мессенджер пополнился на более 70 млн пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление основателя Telegram Павла Дурова.