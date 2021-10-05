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Последствия сбоя. Telegram вчера принял более 70 млн "беженцев" с других платформ

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Вторник 05 октября 2021 19:48
Последствия сбоя. Telegram вчера принял более 70 млн "беженцев" с других платформ Фото: в Telegram вчера пришли более 70 млн пользователей (flickr.com/accsoleh)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во время вчерашнего сбоя в работе соцсетей компании Facebook, который задел и другие платформы, миллионы пользователей перешли в Telegram. Вчера мессенджер пополнился на более 70 млн пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление основателя Telegram Павла Дурова.

"Ежедневные темпы роста Telegram на порядок превысили норму, и мы за один день приняли более 70 миллионов беженцев с других платформ... Однако, некоторые пользователи Америки могли чувствовать более медленную скорость, чем обычно, поскольку миллионы пользователей с этих континентов спешили одновременно зарегистрироваться в Telegram", - отметил Дуров.

Напомним, вчера в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой, который длился 6 часов.

Как писало РБК-Украина, сегодня основатель Facebook извинился перед пользователями.

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