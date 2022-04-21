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Последствия санкций: Германия за месяц сократила экспорт в России более чем на 50%

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Берлин, Четверг 21 апреля 2022 10:54
Последствия санкций: Германия за месяц сократила экспорт в России более чем на 50% Фото: Германия прекращать поставлять высококачественную продукцию на территорию России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Экспорт из Германии в Россию в марте упал на 57,5% до 1,1 млрд евро из-за санкций, введенных после вторжения в Украину. По данным Федерального статистического управления Германии, это опустило Россию на 12-е место среди крупнейших экспортных рынков Германии за пределами Европейского Союза, по сравнению с 5-м в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Российские войска вторглись в Украину 24 февраля, что побудило Запад ввести жесткие санкции. К ним относятся экспортные ограничения.

В целом экспорт Германии в страны, не входящие в Европейский союз, в марте сократился на 7,2% до 52,8 млрд евро по сравнению с февралем. Однако он был на 3,2% выше, чем в марте 2021 года.

Соединенные Штаты по-прежнему оставались крупнейшим экспортным рынком для Германии: в марте туда было отправлено товаров на сумму 13,5 млрд евро, что на 21% больше, чем годом ранее. В Китай было экспортировано товаров на 10,2 млрд евро, что на 1% меньше, чем годом ранее, а экспорт в Великобританию сократился на 0,3% до 6,4 млрд евро.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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