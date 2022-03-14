Последствия ракетного удара по Краматорску: фоторепортаж

В результате ракетного удара над Краматорском пострадали спальные районы города. Сообщается о двух погибших.
РБК-Украина показывает как выглядят город после ракетного удара.
Оккупанты нанесли ракетный удар по одному из спальных районов Краматорска (Донецкая область). На данный момент известно о двух погибших.
Городской голова Краматорска Александр Гончаренко уже побывал на месте событий, где осмотрел масштабы ракетного удара и разрушения.
"Краматорск подвергся ракетному удару. По предварительной информации - 2 жертвы", - отметил он.
В результате вражеской ракетной атаки во многих домах выбиты окна.
«Это не бытовой вопрос и не моя прихоть! – Заклейте окна! Сейчас наглядным примером видно, что заклеенные окна выдержали ударную волну ночного взрыва в Краматорске и остались целые. Даже на деревянных рамах! На улице не июнь месяц, выбьет – будете сидеть в холодине.
Мы помогаем оперативно с восстановлением. Но на весь город, физически не хватит материалов. У кого выбьет не заклеенные окна – восстанавливать будете своими силами. Уговоры кончились!
Прямо сейчас! Скотч, изоляция, бумага с мылом или куски ткани! Клейте! Немедленно»,- обратился к жителям Краматорска городской голова.
Напомним, ранее на этой неделе российские войска выпустили ракету тактического комплекса "Искандер" в Краматорский район Донецкой области.
До этого оккупанты обстреляли жилые многоэтажные дома в Краматорске, в результате погибли по меньшей мере два человека, а также было очень много пострадавших.
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