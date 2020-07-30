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Последствия пандемии: экономика Германии сократилась на рекордные 10%

Четверг 30 июля 2020 13:34
Последствия пандемии: экономика Германии сократилась на рекордные 10%
Фото: флаг Германии (www.belltower.news)
Автор: Александр Белоус

Падение ВВП во втором квартале оказалось самым глубоким за историю расчета с 1970 года

Экономика Германии во втором квартале 2020 года сократилась на 10,1% по сравнению с первым кварталом года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП упал на 11,7%.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления.

"Это самое резкое падение с тех пор, как в 1970 году начались квартальные подсчеты ВВП Германии", - отмечается в сообщении статистического ведомства.

По данным Федерального статистического управления, ВВП Германии упал в первом квартале 2,0% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года и на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Напомним, МВФ рассматривает текущую рецессию как худшую со времен Великой депрессии 1930-х годов. В своем последнем прогнозе фонд ожидает, что в 2020 году мировой ВВП сократится на 4,9% по сравнению с 3,0%, прогнозировавшимися в апреле.

Согласно прогнозу Еврокомиссии, экономика еврозоны сократится на 8,7% в 2020 году и вырастет на 6,1% в 2021 году.

Еврокомиссия прогнозирует, что экономика Германии упадет на 6,3% в 2020 году и вырастет на 5,3% в 2021 году.

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