Последствия оползня на трассе Киев-Одесса ликвидировали до 3 августа
На участке трассы М-05 "Киев - Одесса" возле села Троицкое в Одесской области, где 15 июля из-за прошедших интенсивных дождей произошел оползень, пострадавший отрезок дороги уже восстановлен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".
Ранее о том, что восстановительные работы будут завершены до 3 августа, заявлял министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Дорожники в оговоренный срок восстановили насыпь земляного полотна, устроили послойно георешетку и геотекстиль, восстановили дорожную одежду и нанесли разметку на отремонтированном покрытии.
Оползень на трассе М-05, по словам министра, вскрыл ряд недостатков трассы.
"Надо признать, что проблема глубже. Прошло уже более 15 лет с момента реконструкции дороги, эксплуатационные характеристики дороги исчерпаны. В этой ситуации с оползнем мы также видим, что сама дорожная основа была устроена некачественно", - писал сразу после оползня Кубраков.
Участок на 337-м километре трассы, на котором произошел оползень, был построен в 2006 году и с тех пор его состояние поддерживалось только в пределах эксплуатационного содержания. Учитывая интенсивность движения, которая на этой трассе считается одной из самых высоких в Украине, данных мер уже недостаточно.
В 2019-2020 годах было начато обновление дороги М-05 в Киевской и Черкасской областях. Одновременно за средства ЕБРР и ЕИБ и в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будут восстановлены 300 км дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. На отдельных участках уже пройдены все подготовительные процедуры и вскоре, после проведения тендеров, здесь начнутся дорожно-восстановительные работы.
На восстановление 300 км дороги М-05 международные финансовые организации выделили 600 млн евро.
На трасі Київ – Одеса ліквідували наслідки зсуву ґрунту. На сусідніх ділянках проводять профілактику обвалів Як і...Posted by Укравтодор on Tuesday, August 3, 2021
Напомним, заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее заявлял, что в этом году будет обновлено 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.