Последствия оползня на трассе Киев-Одесса ликвидировали до 3 августа

На участке трассы М-05 "Киев - Одесса" возле села Троицкое в Одесской области, где 15 июля из-за прошедших интенсивных дождей произошел оползень , пострадавший отрезок дороги уже восстановлен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

Ранее о том, что восстановительные работы будут завершены до 3 августа, заявлял министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Дорожники в оговоренный срок восстановили насыпь земляного полотна, устроили послойно георешетку и геотекстиль, восстановили дорожную одежду и нанесли разметку на отремонтированном покрытии.

Оползень на трассе М-05, по словам министра, вскрыл ряд недостатков трассы.

"Надо признать, что проблема глубже. Прошло уже более 15 лет с момента реконструкции дороги, эксплуатационные характеристики дороги исчерпаны. В этой ситуации с оползнем мы также видим, что сама дорожная основа была устроена некачественно", - писал сразу после оползня Кубраков.

Участок на 337-м километре трассы, на котором произошел оползень, был построен в 2006 году и с тех пор его состояние поддерживалось только в пределах эксплуатационного содержания. Учитывая интенсивность движения, которая на этой трассе считается одной из самых высоких в Украине, данных мер уже недостаточно.

В 2019-2020 годах было начато обновление дороги М-05 в Киевской и Черкасской областях. Одновременно за средства ЕБРР и ЕИБ и в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будут восстановлены 300 км дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. На отдельных участках уже пройдены все подготовительные процедуры и вскоре, после проведения тендеров, здесь начнутся дорожно-восстановительные работы.

На восстановление 300 км дороги М-05 международные финансовые организации выделили 600 млн евро.