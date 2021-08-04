Наслідки зсуву на трасі Київ-Одеса ліквідували до 3 серпня

На ділянці траси М-05 "Київ - Одеса" біля села Троїцьке в Одеській області, де 15 липня через інтенсивні дощі стався зсув ґрунту , відрізок дороги, що постраждав, вже відновлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Раніше про те, що відновлювальні роботи будуть завершені до 3 серпня, заявляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Дорожники в обумовлений термін відновили насип земляного полотна, влаштували пошарово георешітку і геотекстиль, відновили дорожній одяг і нанесли розмітку на відремонтованому покритті.

Зсув ґрунту на трасі М-05, за словами міністра, виявив низку недоліків траси.

"Треба визнати, що проблема глибша. Пройшло вже понад 15 років з часу реконструкції дороги, експлуатаційні характеристики дороги вичерпано. У цій ситуації із зсувом ґрунту ми також бачимо, що сама дорожня основа була влаштована неякісно", - писав відразу після зсуву Кубраков.

Ділянка на 337-му кілометрі траси, на якій стався зсув, була побудована в 2006 році і з тих пір її стан підтримувався тільки в межах експлуатаційного утримання. З огляду на інтенсивність руху, яка на цій трасі вважається однією з найбільших в Україні, таких заходів уже недостатньо.

У 2019-2020 роках було розпочато оновлення дороги М-05 у Київській та Черкаській областях. Одночасно за кошти ЄБРР і ЄІБ та у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" будуть відновлені 300 км дороги в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. На окремих ділянках вже пройдені всі підготовчі процедури і незабаром, після проведення тендерів, тут почнуться дорожньо-відновлювальні роботи.

На відновлення 300 км дороги М-05 міжнародні фінансові організації виділили 600 млн євро.