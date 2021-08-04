Наслідки зсуву на трасі Київ-Одеса ліквідували до 3 серпня
На ділянці траси М-05 "Київ - Одеса" біля села Троїцьке в Одеській області, де 15 липня через інтенсивні дощі стався зсув ґрунту, відрізок дороги, що постраждав, вже відновлено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".
Раніше про те, що відновлювальні роботи будуть завершені до 3 серпня, заявляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Дорожники в обумовлений термін відновили насип земляного полотна, влаштували пошарово георешітку і геотекстиль, відновили дорожній одяг і нанесли розмітку на відремонтованому покритті.
Зсув ґрунту на трасі М-05, за словами міністра, виявив низку недоліків траси.
"Треба визнати, що проблема глибша. Пройшло вже понад 15 років з часу реконструкції дороги, експлуатаційні характеристики дороги вичерпано. У цій ситуації із зсувом ґрунту ми також бачимо, що сама дорожня основа була влаштована неякісно", - писав відразу після зсуву Кубраков.
Ділянка на 337-му кілометрі траси, на якій стався зсув, була побудована в 2006 році і з тих пір її стан підтримувався тільки в межах експлуатаційного утримання. З огляду на інтенсивність руху, яка на цій трасі вважається однією з найбільших в Україні, таких заходів уже недостатньо.
У 2019-2020 роках було розпочато оновлення дороги М-05 у Київській та Черкаській областях. Одночасно за кошти ЄБРР і ЄІБ та у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" будуть відновлені 300 км дороги в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. На окремих ділянках вже пройдені всі підготовчі процедури і незабаром, після проведення тендерів, тут почнуться дорожньо-відновлювальні роботи.
На відновлення 300 км дороги М-05 міжнародні фінансові організації виділили 600 млн євро.
На трасі Київ – Одеса ліквідували наслідки зсуву ґрунту. На сусідніх ділянках проводять профілактику обвалів Як і...Posted by Укравтодор on Tuesday, August 3, 2021
Нагадаємо, заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше заявляв, що цього року буде оновлено 4,5 тис. км державних і 2 тис. км місцевих доріг.