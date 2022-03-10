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Последствия обстрела общежития возле Житомира. Кадры разрушенного города

Автор: RBC.UA

Армия РФ, не способная преодолеть сопротивление украинских войск, в последние дни совершает террористические акты против жителей Украины. Несколько дней подряд она наносит авиаудары по жилым кварталам города и социальным объектам. Среди сильно пострадавших городов - Житомир.

РБК-Украина показывает как это происходило глазами фотографов УНІАН.

В Житомире в результате атак российских войск было разрушено общежитие и пострадал важный завод.

Ракетный удар был нанесен по Корбутовке, одному из районов Житомира. Полностью разрушено общежитие на улице Чудновской.

Последствия обстрела общежития возле Житомира (фото: УНІАН)

Здание общежития полностью разрушено. В этом доме уже 20 лет живут простые житомиряне, - об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

Последствия обстрела общежития возле Житомира (фото: УНІАН)

Вечером, 7 марта, около 20:20 в результате двух авиаударов произошло попадание в резервуары нефтебазы в г. Житомир и пгт Черняхов. Под обстрел также попал завод "IZOVAT" (Житомирский завод теплоизоляционных материалов). Предприятие дает около 70% всей минеральной ваты в Украине.

Последствия взрыва нефтебазы и обстрела завода "IZOVAT" (фото: УНІАН)

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 15-й день войны читайте в текстовом онайне РБК-Украина.

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