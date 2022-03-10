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Последствия обстрела общежития возле Житомира. Кадры разрушенного города

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Житомир , Четверг 10 марта 2022 20:20
Последствия обстрела общежития возле Житомира. Кадры разрушенного города Последствия обстрела общежития возле Житомира (фото УНИАН)
Автор: RBC.UA

Армия РФ, не способная преодолеть сопротивление украинских войск, в последние дни совершает террористические акты против жителей Украины. Несколько дней подряд она наносит авиаудары по жилым кварталам города и социальным объектам. Среди сильно пострадавших городов - Житомир.

РБК-Украина показывает как это происходило глазами фотографов УНІАН.

В Житомире в результате атак российских войск было разрушено общежитие и пострадал важный завод.

Ракетный удар был нанесен по Корбутовке, одному из районов Житомира. Полностью разрушено общежитие на улице Чудновской.

Последствия обстрела общежития возле Житомира. Кадры разрушенного городаПоследствия обстрела общежития возле Житомира (фото: УНІАН)

Здание общежития полностью разрушено. В этом доме уже 20 лет живут простые житомиряне, - об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

Последствия обстрела общежития возле Житомира (фото: УНІАН)

Вечером, 7 марта, около 20:20 в результате двух авиаударов произошло попадание в резервуары нефтебазы в г. Житомир и пгт Черняхов. Под обстрел также попал завод "IZOVAT" (Житомирский завод теплоизоляционных материалов). Предприятие дает около 70% всей минеральной ваты в Украине.

Последствия взрыва нефтебазы и обстрела завода "IZOVAT" (фото: УНІАН)

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