Наслідки обстрілу гуртожитку біля Житомира. Кадри зруйнованого міста

Армія РФ, не здатна подолати опір українських військ, в останні дні здійснює терористичні акти проти жителів України. Кілька днів поспіль вона завдає авіаударів по житлових кварталах міста і соціальних об'єктах. Серед сильно постраждалих міст - Житомир.

РБК-Україна показує як це відбувалося очима фотографів УНІАН.

Увечері, 7 березня, близько 20:20 в результаті двох авіаударів сталося потрапляння в резервуари нафтобази в м. Житомир та смт Черняхів. Під обстріл також потрапив завод "IZOVAT" (Житомирський завод теплоізоляційних матеріалів). Підприємство дає близько 70% всієї мінеральної вати в Україні.

Будівля гуртожитку повністю зруйнована. У цьому будинку вже 20 років живуть прості житомиряни, - про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин.

Ракетний удар було завдано по Корбутівці, одному з районів Житомира. Повністю зруйновано гуртожиток на вулиці Чуднівській.

У Житомирі в результаті атак російських військ було зруйновано гуртожиток і постраждав важливий завод.

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