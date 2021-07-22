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Последствия борьбы с пандемией: госдолг в еврозоне впервые превысил 100% ВВП

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Украина, Четверг 22 июля 2021 12:49
Последствия борьбы с пандемией: госдолг в еврозоне впервые превысил 100% ВВП Фото: госдолг превысил размер экономики еврозоны (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В конце первого квартала 2021 года соотношение государственного долга к валовому внутреннему продукту в зоне евро впервые превысило 100%. Соотношение в еврозоне зафиксировано на уровне 100,5%, в странах ЕС - 92,9%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Евростат.

По данным статистического ведомства ЕС, на госдолг по-прежнему в значительной степени влияют меры политики по смягчению экономических и социальных последствий влияние пандемии коронавируса. Кроме того, на госдолг влияют меры по восстановлению, которые продолжали проявляться в увеличении финансирования.

Наибольшее соотношение государственного долга к ВВП на конец первого квартала 2021 года было зафиксировано в Греции (209,3%), Италии (160,0%), Португалии (137,2%), Кипре (125,7%), Испании (125,2%), Бельгии (118,6%) и Франции (118,0%), а самый низкий в Эстонии (18,5%), Болгарии (25,1%) и Люксембурге (28,1%).

Последствия борьбы с пандемией: госдолг в еврозоне впервые превысил 100% ВВП

Напомним, еврозону входят такие 19 стран: Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия.

В Европейский союз входят 27 стран: Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Хорватия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Венгрия, Мальта, Нидерланды, Австрия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, Финляндия и Швеция.

Согласно Маастрихтским критериям, для вступления в еврозону государственный долг не должен превышать 60% от ВВП на конец финансового года или уверенно приближаться к этому уровню.

Отметим, с началом пандемии коронавируса 2020 году страны ЕС фактически отказались выполнять требования фискальной дисциплины, резко нарастив государственные расходы.

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еврозона ВВП Госдолг
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