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От последствий COVID умер российский режиссер Меньшов

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Москва, Понедельник 05 июля 2021 11:32
От последствий COVID умер российский режиссер Меньшов Фото: режиссер Владимир Меньшов (facebook com woman ru)
Автор: РБК-Украина

Советский и российский режиссер Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни. Он скончался от последствий коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Мосфильма".

"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", - говорится в сообщении.

Владимир Меньшов - народный артист РСФСР (1989), лауреат государственной премии СССР (1981), государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ.

"Оскар" он получил за фильм "Москва слезам не верит".

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