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Від наслідків COVID помер російський режисер Меньшов

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Москва, Понеділок 05 липня 2021 11:32
Від наслідків COVID помер російський режисер Меньшов Фото: режисер Володимир Меньшов (facebook com woman ru)
Автор: РБК-Україна

Радянський і російський режисер Володимир Меньшов помер на 82-му році життя. Він помер від наслідків коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Мосфільма".

"Кіноконцерн "Мосфільм" і сім'я Володимира Меньшова з сумом повідомляють, що сьогодні Володимир Валентинович пішов з життя. Видатний радянський і російський кінорежисер, актор, сценарист, продюсер, член правління "Мосфільму" помер від наслідків коронавірусної інфекції на 82-му році", - йдеться в повідомленні.

Володимир Меньшов - народний артист РРФСР (1989), лауреат державної премії СРСР (1981), державної премії РРФСР імені Н. К. Крупської (1978) і премії Американської кіноакадемії "Оскар" (в номінації "Кращий фільм іноземною мовою"), член Союзу кінематографістів РФ.

"Оскар" він отримав за фільм "Москва сльозам не вірить".

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