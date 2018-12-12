ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

За последнюю путевку в плей-офф Лиги чемпионов поборются "Шахтер" и "Лион"

Новости » Спорт    12.12.2018 - 09:29
За последнюю путевку в плей-офф Лиги чемпионов поборются "Шахтер" и "Лион"
Фото: "Шахтер" - "Лион" (shakhtar.com)

Определились 15 из 16 команд, гарантирующих себе выход в плей-офф Лиги чемпионов

После окончания матчей первого игрового дня 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов известны уже 15 команд, которые гарантировали себе выход в весеннюю стадию турнира. Как сообщается в УЕФА, последнюю путевку разыграют "Шахтер" и "Лион".

Группа A: с первого места в 1/8 финала вышла дортмундская "Боруссия", а со второго – "Атлетико". Третье место занял "Брюгге", который сыграет в Лиге Европы. "Монако" покинул еврокубки, став четвертым.

Группа B: "Барселона" стала первой, а "Тоттенхэм" – вторым. Третьим финишировал "Интер". ПСВ покинул еврокубки, став четвертым.

Группа C: "ПСЖ" и "Ливерпуль"​ заняли первое и второе места соответственно, а "Наполи" стал третьеим несмотря на то, что после 5-го тура был лидером группы. "Црвена Звезда" покинула еврокубки, став четвертой.

Группа D: "Порту" занял первое место, а "Шальке" – второе. "Галатасарай" стал третьим и сыграет в плей-офф Лиги Европы. "Локомотив" покинул еврокубки, став четвертым.

Группа E: "Бавария" и "Аякс" сыграют в плей-офф Лиги чемпионов, а "Бенфика" – в Лиге Европы. АЕК покинул еврокубки, став четвертым.

Группа F: "Манчестер Сити" гарантировал себе выход в плей-офф. Судьба второй путевки в 1/8 финала решится во встрече "Шахтер" – "Лион". "Хоффенхайм" имеет шансы пробиться в Лигу Европы, если обыграет английскую команду, а "ткачи" выиграют у украинского коллектива.

Группа G: "Реал" и "Рома" вышли в плей-офф Лиги чемпионов. А путевку в 1/16 финала Лиги Европы по итогам 6-го тура получит ЦСКА или "Виктория". Обе команды имеют по 4 очка. Красно-синие сыграют с мадридцами, а чешская команда – с римлянами. 

Группа H: "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" сыграют весной в плей-офф Лиги чемпионов, а "Валенсия" – в Лиге Европы. "Янг Бойз" покинул еврокубки, став четвертым.

При жеребьевке, команды, вышедшие с первых мест, будут сеяными, а занявшие вторые места – несеяными.

Ракицкий и Тайсон готовы помочь "Шахтеру" в матче против "Лиона" Ситуация во Франции напоминает военное положение в Харькове, - президент "Лиона"
Новости Украины плей-оффЛига ЧемпионовШахтер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь