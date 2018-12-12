За останню путівку у плей-офф Ліги чемпіонів поборються "Шахтар" і "Ліон"

Фото: "Шахтар" - "Ліон" (shakhtar.com)

Визначилися 15 з 16 команд, які гарантують собі вихід в плей-офф Ліги чемпіонів

Після закінчення матчів першого ігрового дня 6 туру групового раунду Ліги чемпіонів відомі вже 15 команд, які гарантували собі вихід у весняну стадію турніру. Як повідомляється у УЄФА, останню путівку розіграють "Шахтар" і "Ліон".

Група A: з першого місця в 1/8 фіналу вийшла дортмундська "Боруссія", а з другого - "Атлетіко". Третє місце зайняв "Брюгге", який зіграє в Лізі Європи. "Монако" покинув єврокубки, ставши четвертим.

Група B: "Барселона" стала першою, а "Тоттенхем" - другим. Третім фінішував "Інтер". ПСВ покинув єврокубки, ставши четвертим.

Група C: "ПСЖ" і "Ліверпуль" зайняли перше і друге місця відповідно, а "Наполі" став третьеім незважаючи на те, що після 5-го туру був лідером групи. "Црвена Звезда" покинула єврокубки, ставши четвертою.

Група D: "Порту" посів перше місце, а "Шальке" - друге. "Галатасарай" став третім і зіграє в плей-офф Ліги Європи. "Локомотив" покинув єврокубки, ставши четвертим.

Група E: "Баварія" і "Аякс" зіграють в плей-офф Ліги чемпіонів, а "Бенфіка" - в Лізі Європи. АЕК покинув єврокубки, ставши четвертим.

Група F: "Манчестер Сіті" гарантував собі вихід в плей-офф. Доля другої путівки в 1/8 фіналу вирішиться у зустрічі "Шахтар" - "Ліон". "Хоффенхайм" має шанси пробитися в Лігу Європи, якщо обіграє англійську команду, а "ткачі" виграють у українського колективу.

Група G: "Реал" і "Рома" вийшли в плей-офф Ліги чемпіонів. А путівку в 1/16 фіналу Ліги Європи за підсумками 6-го туру отримає ЦСКА або "Вікторія". Обидві команди мають по 4 очки. Червоно-сині зіграють з мадридцями, а чеська команда - з римлянами.

Група H: "Ювентус" і "Манчестер Юнайтед" зіграють навесні в плей-офф Ліги чемпіонів, а "Валенсія" - в Лізі Європи. "Янг Бойз" покинув єврокубки, ставши четвертим.

При жеребкуванні, команди, що вийшли з перших місць, будуть сіяними, а що зайняли другі місця - несіяними.