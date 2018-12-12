ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

За останню путівку у плей-офф Ліги чемпіонів поборються "Шахтар" і "Ліон"

Новини » Спорт    12.12.2018 - 09:29
За останню путівку у плей-офф Ліги чемпіонів поборються "Шахтар" і "Ліон"
Фото: "Шахтар" - "Ліон" (shakhtar.com)

Визначилися 15 з 16 команд, які гарантують собі вихід в плей-офф Ліги чемпіонів

Після закінчення матчів першого ігрового дня 6 туру групового раунду Ліги чемпіонів відомі вже 15 команд, які гарантували собі вихід у весняну стадію турніру. Як повідомляється у УЄФА, останню путівку розіграють "Шахтар" і "Ліон".

Група A: з першого місця в 1/8 фіналу вийшла дортмундська "Боруссія", а з другого - "Атлетіко". Третє місце зайняв "Брюгге", який зіграє в Лізі Європи. "Монако" покинув єврокубки, ставши четвертим.

Група B: "Барселона" стала першою, а "Тоттенхем" - другим. Третім фінішував "Інтер". ПСВ покинув єврокубки, ставши четвертим.

Група C: "ПСЖ" і "Ліверпуль" зайняли перше і друге місця відповідно, а "Наполі" став третьеім незважаючи на те, що після 5-го туру був лідером групи. "Црвена Звезда" покинула єврокубки, ставши четвертою.

Група D: "Порту" посів перше місце, а "Шальке" - друге. "Галатасарай" став третім і зіграє в плей-офф Ліги Європи. "Локомотив" покинув єврокубки, ставши четвертим.

Група E: "Баварія" і "Аякс" зіграють в плей-офф Ліги чемпіонів, а "Бенфіка" - в Лізі Європи. АЕК покинув єврокубки, ставши четвертим.

Група F: "Манчестер Сіті" гарантував собі вихід в плей-офф. Доля другої путівки в 1/8 фіналу вирішиться у зустрічі "Шахтар" - "Ліон". "Хоффенхайм" має шанси пробитися в Лігу Європи, якщо обіграє англійську команду, а "ткачі" виграють у українського колективу.

Група G: "Реал" і "Рома" вийшли в плей-офф Ліги чемпіонів. А путівку в 1/16 фіналу Ліги Європи за підсумками 6-го туру отримає ЦСКА або "Вікторія". Обидві команди мають по 4 очки. Червоно-сині зіграють з мадридцями, а чеська команда - з римлянами.

Група H: "Ювентус" і "Манчестер Юнайтед" зіграють навесні в плей-офф Ліги чемпіонів, а "Валенсія" - в Лізі Європи. "Янг Бойз" покинув єврокубки, ставши четвертим.

При жеребкуванні, команди, що вийшли з перших місць, будуть сіяними, а що зайняли другі місця - несіяними.

Ракицький і Тайсон готові допомогти "Шахтарю" у матчі проти "Ліона" Ситуація у Франції нагадує воєнний стан в Харкові, - президент "Ліона"
Новини України плей-оффЛіга чемпіонівШахтар
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся