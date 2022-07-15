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Последний способ напустить пыли. У Зеленского отреагировали на собрание Думы РФ

Фото: Михаил Подоляк, советник главы ОП Украины (presedent.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

В России анонсируют, что Дума до осени не раз соберется на заседание. А в Беларуси продолжатся военные учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Украины Михаила Подоляка.

"В лагере всегда все по расписанию. Дешевые театральные интриги - последний способ напустить пыли и скрыть, что король давно "голый". В России анонсируют, что Дума до осени не раз соберется на заседание. Беларусь продолжает обучение. Для чего? Потому что ru-челядь всегда должна быть в тонусе", - написал Подоляк.

Напомним, ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что для возобновления переговоров украинские власти должны признать "существующие территориальные реалии".

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