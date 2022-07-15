Последний способ напустить пыли. У Зеленского отреагировали на собрание Думы РФ

В России анонсируют, что Дума до осени не раз соберется на заседание. А в Беларуси продолжатся военные учения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Украины Михаила Подоляка.
"В лагере всегда все по расписанию. Дешевые театральные интриги - последний способ напустить пыли и скрыть, что король давно "голый". В России анонсируют, что Дума до осени не раз соберется на заседание. Беларусь продолжает обучение. Для чего? Потому что ru-челядь всегда должна быть в тонусе", - написал Подоляк.
Напомним, ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что для возобновления переговоров украинские власти должны признать "существующие территориальные реалии".
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