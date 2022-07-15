Последний способ напустить пыли. У Зеленского отреагировали на собрание Думы РФ

В России анонсируют, что Дума до осени не раз соберется на заседание. А в Беларуси продолжатся военные учения.

"В лагере всегда все по расписанию. Дешевые театральные интриги - последний способ напустить пыли и скрыть, что король давно "голый". В России анонсируют, что Дума до осени не раз соберется на заседание. Беларусь продолжает обучение. Для чего? Потому что ru-челядь всегда должна быть в тонусе", - написал Подоляк.