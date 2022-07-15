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Останній спосіб напустити пилу. У Зеленського відреагували на зібрання Думи РФ

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Україна, П'ятниця 15 липня 2022 19:33
Останній спосіб напустити пилу. У Зеленського відреагували на зібрання Думи РФ Фото: Михайло Подоляк, радник глави ОП України (presedent.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Росії анонсують, що Дума до осені не раз збереться на засідання. А в Білорусі продовжаться військові навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави ОП України Михайла Подоляка.

"В таборі завжди все за розкладом. Дешеві театральні інтриги - останній спосіб напустити пилу й приховати, що король давно "голий". У Росії анонсують, що Дума до осені не раз збереться на засідання. Білорусь продовжує навчання. Навіщо? Бо ru-челядь завжди має бути в тонусі", - написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше заступник голови МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що для відновлення переговорів українська влада має визнати "існуючі територіальні реалії".

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