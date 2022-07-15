Останній спосіб напустити пилу. У Зеленського відреагували на зібрання Думи РФ

У Росії анонсують, що Дума до осені не раз збереться на засідання. А в Білорусі продовжаться військові навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави ОП України Михайла Подоляка.

"В таборі завжди все за розкладом. Дешеві театральні інтриги - останній спосіб напустити пилу й приховати, що король давно "голий". У Росії анонсують, що Дума до осені не раз збереться на засідання. Білорусь продовжує навчання. Навіщо? Бо ru-челядь завжди має бути в тонусі", - написав Подоляк.