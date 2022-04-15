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Последний козырь Путина: в МВД объяснили, почему Россия угрожает ядерным оружием

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Украина, Пятница 15 апреля 2022 09:59
Последний козырь Путина: в МВД объяснили, почему Россия угрожает ядерным оружием Фото: советник главы МВД Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Наталья Юрченко

Советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко объяснил угрозы России касательно ядерного оружия. По его словам, это один из этапов информационной войны.

Об этом сообщил РБК-Украина со ссылкой на Денисенко во время телемарафона.

Представитель МВД пояснил, что Россия продолжает активно вести информационную войну, постоянно разгоняя слухи о ядерной атаке.

"Их главный козырь - ядерное оружие, поэтому они разгоняют эти страхи на всех фронтах. Мы должны понимать, что это последний козырь Путина. Сейчас на нас идет информационная атака и попытка еще раз поднять ставки в информационной войне. Сейчас ничего не показывает, что они готовятся к ядерной атаке", - заявил Денисенко.

Напомним, Алексей Арестович заявил, что крейсер "Москва" прикрывал южное направление оккупантов. Он добавил, что с его ликвидацией возможны "приятные сюрпризы"

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