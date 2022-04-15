Последний козырь Путина: в МВД объяснили, почему Россия угрожает ядерным оружием

Советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко объяснил угрозы России касательно ядерного оружия. По его словам, это один из этапов информационной войны.

Об этом сообщил РБК-Украина со ссылкой на Денисенко во время телемарафона.

Представитель МВД пояснил, что Россия продолжает активно вести информационную войну, постоянно разгоняя слухи о ядерной атаке. "Их главный козырь - ядерное оружие, поэтому они разгоняют эти страхи на всех фронтах. Мы должны понимать, что это последний козырь Путина. Сейчас на нас идет информационная атака и попытка еще раз поднять ставки в информационной войне. Сейчас ничего не показывает, что они готовятся к ядерной атаке", - заявил Денисенко.