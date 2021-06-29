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На последних секундах. SpaceX отложила запуск спутников из-за самолета в небе

Автор: РБК-Украина

Компания Илона Маска SpaceX приняла решение перенести запуск ракеты в рамках миссии Transporter-2 через самолет в небе. Команда готовится к завтрашней резервной возможности взлететь.

Об этом пишет Twitter-аккаунт SpaceX.

Сегодня, 29 июня, ракета компании должна была вывести на орбиту 88 спутников. Впрочем, согласно флайтрадару, самолет в небе помешал запуску ракеты.

Пресс-служба предприятия, со своей стороны, сообщила, что команда ракеты начала подготовку к завтрашней возможности взлететь.

Отметим, что 24 января, в рамках миссии Transporter-1 на орбиту было выведено 133 коммерческих и государственных спутников (малые CubeSats и мікросупутники), а также 10 аппаратов Starlink, которые являются частью проекта для организации будущего широкополосного интернета в отдаленных от коммуникации местах. Первая миссия установила рекорд по количеству спутников, которые направлялись на орбиту во время одного полета.

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