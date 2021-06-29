На последних секундах. SpaceX отложила запуск спутников из-за самолета в небе
Компания Илона Маска SpaceX приняла решение перенести запуск ракеты в рамках миссии Transporter-2 через самолет в небе. Команда готовится к завтрашней резервной возможности взлететь.
Об этом пишет Twitter-аккаунт SpaceX.
Сегодня, 29 июня, ракета компании должна была вывести на орбиту 88 спутников. Впрочем, согласно флайтрадару, самолет в небе помешал запуску ракеты.
Пресс-служба предприятия, со своей стороны, сообщила, что команда ракеты начала подготовку к завтрашней возможности взлететь.
Live webcast of the Transporter-2 mission https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/ai5Mq5ytdv— SpaceX (@SpaceX) June 29, 2021
Отметим, что 24 января, в рамках миссии Transporter-1 на орбиту было выведено 133 коммерческих и государственных спутников (малые CubeSats и мікросупутники), а также 10 аппаратов Starlink, которые являются частью проекта для организации будущего широкополосного интернета в отдаленных от коммуникации местах. Первая миссия установила рекорд по количеству спутников, которые направлялись на орбиту во время одного полета.